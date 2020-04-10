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Украина

В Горловке вследствие обстрела погибла девушка: в сети заподозрили провокацию боевиков

9:15 10 апреля 2020 347
погибшая горловчанка
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

О жертвах очередного обстрела сообщил «мэр» оккупированной Горловки. По его словам, 9 апреля в результате обстрела поселка Широкая Балка (якобы беспилотник сбросил мины) была ранена девушка 1994 года рождения. Она умерла от ран по дороге в больницу. Кроме того, осколочное ранение шеи, грудной клетки, уха и проникающее ранение легкого получил мужчина 1960 года рождения.

Как всегда, в фейковой «республике» во всем обвинили ВСУ. Главарь «ДНР» Денис Пушилин разразился очередной тирадой и «призвал все мировое сообщество безотлагательно заставить Киев прекратить убивать ни в чем не повинных мирных людей». И даже пригрозил: «В противном случае мы оставляем за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами».

Однако местные жители, точно знающие, откуда «прилетело», уверены, что произошедшее — кровавая провокация самих боевиков.

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Вот что они пишут.

«Люди, бандформирования „ДНР“ с беспилотников сбрасывают бомбы на гражданских, чтобы устроить очередную провокацию. Для нас, горловчан, это абсолютно очевидный факт».

«Просто к сведению. Беспилотник изготовлен в России. А так — да, нас уже шестой год ВСУ обстреливают. Из российского оружия. И получают зарплату в рублях».

«Ополченцы» действуют под одному и тому же сценарию. Им нужно устроить месиво. Кукловодов мы знаем".

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшего главаря «ДНР» Захарченко увековечили на этикетке водочной бутылки.

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В Горловке вследствие обстрела погибла девушка: в сети заподозрили провокацию боевиков

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