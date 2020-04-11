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В Киеве из-за ремонта частично перекроют мост и несколько улиц
Весенние дорожные работы в Киеве вошли в активную фазу. Тем более, что во время карантина улицы относительно свободные и можно заняться их ремонтом. Так, 11 апреля с 08:00 до 18:00 на улице Линейной частично ограничат движение, что связано с асфальтированием дорожного покрытия.
На улице Бастионной также введут ограничения для транспорта с 08:00 11 апреля до 18:00 12 апреля (на участке между улицами Тимирязевской и К. Билокур), сообщил «Киевавтодор». На улице Бастионной завершат средний ремонт.
На мосту Патона до 6:00 13 апреля ограничено движение, так как дорожники наносят разметку и устанавливают направляющие барьеры.
Это нужно для того, чтобы с 13 апреля ввести новую схему организации дорожного движения. По рекомендациям специалистов, до начала реконструкции частично перекроют мост Патона, чтобы уменьшить нагрузки на конструкцию.
А столичную улицу Жилянскую до 21:00 11 апреля частично перекрыли, чтобы восстановить покрытие после ремонта подземных коммуникаций. Работы проводят на участке между улицами Паньковской и Тарасовской.
Уже сообщалось, где в столице ограничили движение из-за дорожных работ. До 27 апреля ремонт идет на эстакаде с Днепровского спуска на Набережное шоссе, до мая планируют частично завершить работы на Борщаговском путепроводе (откроют движение на полосах в сторону центра и начнут работы на второй половине сооружения). Продолжаются ремонты на улицах Покровской, Пушкинской, Никольско-Ботанической, ремонтируют путепровод на улице Богатырской, а также ведется строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на массив Виноградарь. По словам и.о. генерального директора «Киеватодора» Владимира Гуземы, частично дорожную одежду поменяют на улицах Золотоворотской, Крутогорной, Тростянецкой, Товарной, Линейной, Малевича, проспекте Мира.
В этом году средний ремонт предусмотрен на улицах Гринченко, Гмыри, Мишуги, Драйзера, Пуховской, Строителей, Архипенко, Шота Руставели, Краснопольской, Оболонской, Билецкого и других.
Напомним, что на Минском массиве на месяц перекрыли путепровод через железную дорогу на улице Полярной.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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