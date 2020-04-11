Происшествия

Зарабатывали 100 тысяч гривен в день: в Ивано-Франковске в подпольном цехе делали «антисептик»

Сотрудники СБУ выявили в Ивано-Франковске подпольный цех по производству фальсифицированного антисептика. Напомним, ранее дельцы организовали массовый выпуск поддельного антисептика на Волыни (фото).

— Дельцы смешивали и разливали суррогат в гаражном помещении, расположенном в центральной части областного центра. Жидкость изготовляли без соблюдения рецептуры, предусмотренных государственными стандартами или техническими условиями. Средство не гарантировало людям безопасности и не имело противовирусных свойств, — сообщает СБУ.

Контрафакт реализовывался как поштучно, так и оптовыми партиями через Интернет. Доставляли товар курьеры и службы доставки по Украине. Цена колебалась в зависимости от заказа. Огромный спрос позволял злоумышленникам продавать по 2,5 тысячи единиц продукции в день, что приносило организатору ежедневно до 100 тысяч гривен прибыли.

Во время обыска в подпольном цехе и автомобилях дельцов было изъято: более 200 литров спирта на сумму 50 тысяч гривен, 1,5 тысяч единиц готовой продукции, ароматизаторы, красители, этикетки, пустая пластиковая тара разной емкости, в которую разливали суррогат.

В отношении злоумышленников открыто уголовное производство, проводятся экспертизы контрафактного продукта, устанавливаеюся источник происхождения спирта и круг лиц, причастных к мошенничеству.

Поскольку короновирус способен жить на поверхностях предметов до девяти дней, медики рекомендуют регулярно делать в доме уборку и дезинфекцию — даже, если никто из домочадцев не проявляет симптомов болезни или вы редко выходите на улицу.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», крупную партию дефицитных в Украине дезинфицирующих средств пытались вывезти из Одесского региона за рубеж.

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