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В Днепре волонтеры обеспечат медиков масками для дайвинга, оснащенными противовирусными фильтрами (фото)
В Италии, Великобритании, Нидерландах и других станах Западной Европы для защиты медиков, участвующих в спасении больных коронавирусной инфекцией, начали использовать маски для подводного плавания. Участники волонтерской группы Днепропетровской медицинской академии решила реализовать эту идею в Украине. Они уже отправили в больницы Днепра и области 74 дайверские маски, переделанные для защиты медперсонала от COVID-19. Напомним, в Украине по состоянию на утро 12 апреля, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни.
— Чтобы использовать маску пловца в качестве медицинской, нужно вытащить из нее дыхательную трубку и вставить специальный коннектор (вкладыш) из пластика, — рассказал «ФАКТАМ» по телефону участник волонтерской группы, доцент Днепропетровской медицинской академии Александр Бондаренко. — Чертежи этих вкладышей нам предоставили их разработчики из Италии. Мы нашли в Днепре 4 фирмы, которые взялись печатать на 3D-принтерах для нас коннекторы (одни бесплатно, другие за деньги). В коннекторы вставляются особые фильтры, которые являются одновременно противовирусными и антибактериальными. Такие фильтры в достаточных количествах есть во всех больницах (в реанимационных отделениях). Один фильтр рассчитан на использование в течение суток. Затем его меняют на новый.
— Оснащенные таким образом маски для дайвинга более надежно защищают от коронавируса, чем медицинские?
- Уверен, что да. Ведь стеклянная маска изолирует все лицо, а не только органы дыхания. Еще один немаловажный момент: при длительном использовании медицинские маски и респираторы оставляют на лице пролежни. С нашими масками такой проблемы быть не должно. Кстати, маски для плавания нам предоставляют на волонтерских началах магазины, которые ими торгуют и просто неравнодушные люди.
На сайте Днепропетровской медицинской академии мы разместили информацию для медиков о том, как можно оформить заявку на маски. Они понадобятся, прежде всего, врачам-анестезиологам, медсестрам и патологоанатомам, которым придется проводить вскрытия умерших от коронавирусной инфекции. Важно отметить, что такие маски можно подключать и к аппаратам искусственной вентиляции легких для спасения больных.
— Какова себестоимость конненкторов?
- От 200 до 400 гривен за один. Вначале участники нашей инициативной группы вкладывали в проект свои личные деньги. А затем подключился международный фонд «Вiдрождення», оплативший изготовление 54 коннекторов.
Пока что отправляем маски в больницы, которые определены как опорные для борьбы с COVID-19 в Днепре и Днепропетровской области.
Замечу, что мы на днях передали техническую информацию по изготовлению коннекторов волонтерам из Киева.
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Как сообщали ранее «ФАКТЫ», по прогнозам ученых, эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад после 22−23 апреля.
Фото со страницы Александра Бондаренко в Facebook
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