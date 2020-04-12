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Украина

Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за создание вакцины против COVID-19

13:19 12 апреля 2020 410
доллары
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым, которые смогут изобрести вакцину от коронавируса COVID-19, в качестве вознаграждения миллион долларов.

Об этом в интервью «Левому берегу» рассказал заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — сказал главный санврач, выразив уверенность, что вакцина будет.

Напомним, британская компания hVIVO нашла более 20 тысяч добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19, ради разработки вакцины. В Гонконге и США приступили к клиническим испытаниям медпрепаратов для лечения COVID-19.

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