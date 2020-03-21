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Здоровье и медицина

Разработка вакцины против COVD-19: более 20 тысяч добровольцев согласились заразиться вирусами

15:45 21 марта 2020 56
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Британская компания hVIVO нашла более 20 тысяч добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19, ради разработки вакцины.

За участие в эксперименте они получат по 3500 фунтов (4480 дол. — Авт.), пишет The Wall Street Journal.

В отличие от лекарств, вакцины предназначены для здоровых людей, чтобы они могли избежать заболевания путем вакцинации. В компании hVIVO надеются, что ее работа с похожими вирусами сыграет важную роль в разработке вакцины от коронавируса.

Обычно компаниям удается найти для подобных экспериментов несколько десятков людей, но на рекламу hVivo за несколько дней откликнулись более 20 000 добровольцев.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в мире была объявлена пандемия опасного нового штамма коронавируса. В Украине число инфицированных новым вирусом постоянно растет. Так, лишь за прошедшие сутки было зафиксировано 15 новых случаев заражения.

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