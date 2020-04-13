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Политика

У Зеленского рассказали, как контролируют депутатов от «Слуги народа», и ответили, есть ли в Раде монобольшинство

13:46 13 апреля 2020 71
Руслан Стефанчук
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Последние голосования в Верховной Раде поставили под сомнение наличие парламентского монобольшиства. Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук оценил монолитность фракции «Слуга народа» в интервью изданию «Апостроф».

Руслан Стефанчук отметил, что приходится голосовать во время пандемии эпидемии коронавируса, когда некоторые депутаты, уже заражены и находятся на обсервации, поэтому физически не смогли прибыть на голосование.

«Но, поверьте, у монобольшинства хватает и сил, и боевых штыков, и желания воплощать те изменения, которые они провозглашали во время избирательной кампании. У нас могут возникать дискуссии по некоторым вопросам, связанным с содержанием законопроектов, но эти вопросы мы всегда рассматриваем на фракции, и фракция голосует. У нас существует правило, что если 70% фракции голосует „за“, то и вся фракция голосует „за“, потому что это вопрос партийной дисциплины», — заявил Руслан Стефанчук.

При этом он отметил, что некоторые законопроекты, в том числе банковский, выпадают из общего ряда.

«Здесь мы вынуждены ситуативно общаться с другими фракциями и пока нам это удается. Для нас важно не разъединять парламент, власть и оппозицию, а максимально объединить усилия для того, чтобы парламент принимал те законы, которые нужны украинскому обществу», — отметил первый заместитель председателя Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что в конце февраля первый вице-спикер Стефанчук отвергал возможность отставки правительства Гончарука.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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