«Без Зинченко не скучает»: Влада Седан порадовала огненными фото

Спорт

В то время, пока игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко тренируется на Туманном Альбионе вместе с собаками и дошел до полуфинала чемпионата Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов, его невеста известная журналистка Влада Седан находится на карантине в Украине.

Девушка без своего возлюбленного не скучает, много и со вкусом фотографируясь в различных образах. Лучшими снимками Влада делится со своими подписчиками в Instagram (которых у нее 280 тысяч). Фотографии активно комментирует ее жених, и, стоит признать, образы Седан поистине завораживают…

Напомним, в феврале Зинченко вместе с невестой слетали в Дубай, где влюбленные посетили контактный зоопарк и покормили с рук медведя, жирафа и тигра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко и Седан потренировались вместе, после чего девушка начала искать замену своему жениху.

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