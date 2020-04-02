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Седан уехала: Зинченко на карантине тренируется с собаками (видео)
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в перерывах между участием в чемпионате Европы по FIFA20, который проводится среди профессиональных футболистов, также поддерживает форму в домашних условиях.
И пока его возлюбленная Влада Седан вернулась в Украину на время карантина, футболисту в тренировках помогают собаки — французские бульдоги Луи и Миа, выступающие в роли гантелей для Александра.
Не преминули подтрунить над Зинченко его одноклубники. В частности, Рахим Стерлинг с веселыми смайликами «упрекнул» Александра в несерьезности, а Лерой Сане «посочувствовал», что украинцу совсем не с кем поиграть.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Седан попросила в сети найти для нее замену Зинченко.
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