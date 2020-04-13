Происшествия

Пожары в Чернобыле: свежие данные о радиационном фоне в Киеве и области

В зоне отчуждения ЧАЭС, где спасатели с 4 апреля борются с огнем, продолжает гореть травяной растил и лесная подстилка — зафиксировано несколько очагов огня.

Как сообщают в ГосЧС, пожары зафиксированы на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

«Радиационный фон по Киеву и Киевской области — в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев — 0,013 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль — 0,020 мР/ч, на КДП Дитятки 0,01 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/час)», — сообщают в службе по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник после того, как 27-летний житель села Раговка Полесского района решил сжечь мусор и сухую траву, однако сильный ветер привел к быстрому распространению огня.

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