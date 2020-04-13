Здоровье и медицина

Привыкайте к маскам: в ВОЗ объяснили, почему их придется носить долго

Вспышки коронавируса будут продолжаться до тех пор, пока не будет изобретена эффективная вакцина. Напомним, ее создателей ждет премия от президента Украины.

С пессимистичным прогнозом в эфире радио ВВС выступил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

«Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой», — сказал он, отметив, что достоверных данных о том, вырабатывается ли иммунитет у тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, нет.

Напомним, главврач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко призвала украинцев сторониться фейков о коронавирусе и не проверять на себе сомнительные теории псевдоэкспертов. Об этом она заявила после того, как в больнице скончался пациент с COVID-19, за жизнь которого врачи боролись несколько недель.

Как известно, в сети гуляет немало призывов отказаться от карантина в пользу формирования у населения коллективного иммунитета.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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