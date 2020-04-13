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Здоровье и медицина

Привыкайте к маскам: в ВОЗ объяснили, почему их придется носить долго

18:37 13 апреля 2020 364
Привыкайте к маскам: в ВОЗ объяснили, почему их придется носить долго
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Вспышки коронавируса будут продолжаться до тех пор, пока не будет изобретена эффективная вакцина. Напомним, ее создателей ждет премия от президента Украины.

С пессимистичным прогнозом в эфире радио ВВС выступил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

«Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой», — сказал он, отметив, что достоверных данных о том, вырабатывается ли иммунитет у тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, нет.

Напомним, главврач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко призвала украинцев сторониться фейков о коронавирусе и не проверять на себе сомнительные теории псевдоэкспертов. Об этом она заявила после того, как в больнице скончался пациент с COVID-19, за жизнь которого врачи боролись несколько недель.

Как известно, в сети гуляет немало призывов отказаться от карантина в пользу формирования у населения коллективного иммунитета.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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