Украина

Количество пациентов растет: стало известно о тревожной ситуации в Александровской больнице в Киеве

Ситуация в Киеве, где накануне от коронавируса скончался монах Почаевской лавры, остается непростой: в столице наблюдается увеличение количества госпитализированных больных коронавирусом COVID-19.

Об этом написала главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в больницу поступают от 10 до 17 человек за сутки, и все находятся в среднем или тяжелом состоянии.

«По состоянию на 13 апреля в Александровской клинической больницы г. Киева в инфекционных отделениях находится 74 пациента, из них — 49 с подтвержденным коронавирусом, 19 — с подозрением, 61 — с пневмонией, 3 — в реанимации, 1 — на ИВЛ», — написала она.

По словам Антоненко, в Александровской больнице от коронавируса умерли двое мужчин — 48 и 74 лет.

Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, и сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни больше двух недель. За пациента 74 лет врачи боролись в течение недели. Он, по словам медика, имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Еще один момент, на который указывает Антоненко — врачи не исключают, что пик заболеваемости будет после Пасхи, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан.

Напомним, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назвал «маркерную точку», когда станет понятным, удастся ли остановить распространение коронавируса в стране.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены 3102 случая COVID-19. Зафиксированы 93 случая с летальным исходом и 97 случаев выздоровления пациентов.

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