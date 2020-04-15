Ночные заморозки и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

Как и обещали синоптики, в Украину пришел холодный фронт, который принес резкое снижение температуры и мокрый снег на запад и север страны.

В среду, 15 апреля, по прогнозу Укргидрометцентра, в западных, северных и в большинстве центральных регионов ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов, на юге и востоке ночью будет +1+5 градусов. Днем потеплеет до +7+13, но возможен сильный ветер, местами до 15−20 м / с (уровень опасности — желтый).



В Киеве осадков в среду не ожидается — ни днем, ни в ночное время. Тем не менее, порывы северо-западного ветра могут достигать до 12 метров в секунду.

В четверг, 16 апреля, дожди пройдут в восточных областях, а также в Сумах и Чернигове. Температура воздуха будет +12-+15 днем и +3-+5 градусов ночью.

Вместе с тем, ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0−5 градусов (II уровень опасности, оранжевый), ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0 -3 градуса (уровень опасности, желтый).

О погоде на предстоящие праздники читайте в материале «ФАКТОВ»: «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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