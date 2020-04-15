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Украина

Коронавирус унес жизни уже больше 100 украинцев: побит антирекорд по заболеваемости

10:20 15 апреля 2020 462
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине, где на утро среды, 15 апреля, зафиксировано уже 3764 случая COVID-19, за минувшие сутки был поставлен антирекорд по заболеваемости — диагноз подтвердили у 392 пациентов (прирост составил 11,2 процента).

Как сообщают в МОЗ, с начала эпидемии в Украине умерли 108 пациентов, 143 — выздоровели.

Среди новых заболевших — 29 детей и 90 медработников (из 3764 заболевших с начала эпидемии 864 — медработники).

Госпитализированы 120 человек, выздоровели — 24 пациента, умерли — 10. Печальное «лидерство» по смертности пациентов с коронавирусной инфекцией удерживают Ивано-Франковская область (27 человек), Киев (11 человек) и Киевская область (9 человек).

Также сообщается, что за минувшие сутки проведено 3636 лабораторных тестов на коронавирус.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ВСУ подтвердили еще четыре случая COVID-19 — количество заболевших выросло до 23 человек.

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