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Пожары в Чернобыльской зоне: украинцам не рекомендуют выходить на улицу по утрам
Из-за пожара в зоне отчуждения Чернбыльской АЭС, который, в основном, удалось потушить, в воздухе повышено содержание различных частиц горения — украинцам с хроническими заболеваниями советуют утром меньше бывать на улице.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, концентрация таких веществ в воздухе особенно высока в утренние часы. «Советуем людям, особенно с хроническими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеванием легких ограничить выход на улицу», — отметил на брифинге министр и посоветовал украинцам пить больше воды и проводить влажную уборку квартир.
Также Степанов отметил, что радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях — в пределах нормы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дождь помог спасателям в борьбе с огнем на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Несколько очагов возгорания были зафиксированы в городах Припять и Чернобыль.
А 10 апреля столица Украины, согласно рейтингу компании IQ Air, возглавила рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.
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