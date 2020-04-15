Украина

Пожары в Чернобыльской зоне: украинцам не рекомендуют выходить на улицу по утрам

Из-за пожара в зоне отчуждения Чернбыльской АЭС, который, в основном, удалось потушить, в воздухе повышено содержание различных частиц горения — украинцам с хроническими заболеваниями советуют утром меньше бывать на улице.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, концентрация таких веществ в воздухе особенно высока в утренние часы. «Советуем людям, особенно с хроническими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеванием легких ограничить выход на улицу», — отметил на брифинге министр и посоветовал украинцам пить больше воды и проводить влажную уборку квартир.

Также Степанов отметил, что радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях — в пределах нормы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дождь помог спасателям в борьбе с огнем на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Несколько очагов возгорания были зафиксированы в городах Припять и Чернобыль.

А 10 апреля столица Украины, согласно рейтингу компании IQ Air, возглавила рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter