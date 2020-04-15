Украина

Адам Осмаев впервые прокомментировал подготовку покушения на него и задержание генерала СБУ Шайтанова

Воевавший на Донбассе доброволец Адам Осмаев, чью ликвидацию обсуждали во время разговоров с участием задержанного генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова и сотрудника ФСБ РФ Игоря Егорова, поблагодарил сотрудников украинской спецслужбы за операцию по задержанию генерала.

«Отдельная благодарность сотруднику, который не стал предателем, хотя мог бы обогатиться на миллионы долларов. Россияне думают, что могут купить кого угодно. Но война выковывает сильных мужчин, для которых честь и родина — не пустой звук», — пишет Адам Осмаев на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подозревать Шайтанова в работе на спецслужбу противника начали еще летом 2014 года, когда сотрудники СБУ отправлялись на операции и гибли.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter