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Украина

Потеплеет до +20: синоптик порадовала прогнозом на Чистый четверг

14:02 15 апреля 2020 42
Киев
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Территорию Украины покидает атмосферный фронт, принесший в страну снег и дождь.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в четверг, 16 апреля, существенное потепление. Днем предполагается до +18 градусов, а иногда даже до +20 градусов. Но ночь остается все еще холодной: от +1 до +6 градусов, местами возможные небольшие заморозки.

На 16 апреля прогнозируется также сильный, вплоть до штормового, ветер. Он будет и в Киеве. Температура воздуха в столице днем будет достигать +8 градусов, а ночь останется в пределах от +2 до +5 градусов, в окрестностях температура может опускаться до -2 градусов. Ночью есть вероятность небольшого дождя, а днем в Киеве будет сухая погода.

Ранее сообщалось, что дожди переместились на восток Украины.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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