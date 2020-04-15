Украина

В Украине отреагировали на предложение Ирана по сбитому лайнеру МАУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на появившиеся в массмедиа сообщения о предложении Ирана отказаться от уголовного преследования в деле о катастрофе пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины, сбитого иранскими ПВО в январе этого года.

«Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как … сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения „черных ящиков“. Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права», — написал Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Напомним, что в проекте меморандума, в частности, предлагается признать причиной трагедии лайнера «человеческую ошибку», а также отказаться от преследования Ирана в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации и «выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа».

По словам Дмитрия Кулебы, дела, связанные с катстрофой МАУ в Иране и малазийского авиалайнера МН17 на Донбассе будет курировать ранее работавший в прокуратуре Евгений Енин — Кабмин согласовал его назначение на пост замминистра иностранных дел.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине потребовали от Ирана немедленных объяснений по поводу того, что виновные в авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) не арестованы.

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