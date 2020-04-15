Украина

В Украине возьмут под госконтроль цены на основные продукты питания: что об этом известно

Кабмин Украины собирается ввести госрегулирование цен на 10 основных продуктов питания, что должно помочь обеспечить продовольственную безопасность. Об этом сообщает УНИАН.

«Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести сейчас более мягкий инструмент регулирования. На данный момент это 10 товаров, основные для каждого человека или домохозяйства, — мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, мясо птицы, сливочное масло, гречневая крупа», — сказал на брифинге после заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Министр заявил, что Кабмин ежедневно сотрудничает с дистрибьюторами и магазинами, чтобы удерживать доступные цены на продовольствие. Также удалось избежать дефицита продуктов.

Ранее сообщалось, что крупные сети супермаркетов Украины договорились о снижении цен на продукты.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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