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В Украине возьмут под госконтроль цены на основные продукты питания: что об этом известно
Кабмин Украины собирается ввести госрегулирование цен на 10 основных продуктов питания, что должно помочь обеспечить продовольственную безопасность. Об этом сообщает УНИАН.
«Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести сейчас более мягкий инструмент регулирования. На данный момент это 10 товаров, основные для каждого человека или домохозяйства, — мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, мясо птицы, сливочное масло, гречневая крупа», — сказал на брифинге после заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Министр заявил, что Кабмин ежедневно сотрудничает с дистрибьюторами и магазинами, чтобы удерживать доступные цены на продовольствие. Также удалось избежать дефицита продуктов.
Ранее сообщалось, что крупные сети супермаркетов Украины договорились о снижении цен на продукты.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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