Украина

"Это миф": в Минэкономики объяснили, почему хлеб не подорожает

В правительстве Украины называют безосновательными опасения бесконтрольного вывоза продовольствия из страны ради удовлетворения мирового спроса. В частности, такие опасения касаются зерна, нехватка которого может привести к росту внутренних цен на хлебобулочные изделия. Напомним, такое повышение цен уже началось.

Такое заявление на брифинге сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

«Это миф. Мы мониторим ситуацию по экспорту и импорту в отношении всех продуктов, вводим некоторые точечные решения», — сказал он.

По информации чиновника, на прошлой неделе правительство подписало меморандум с основными агротрейдерами, предметом которого стало обеспечение неснижаемых остатков пшеницы.

«То есть никакого дефицита продукции, которая связана с пшеницей, я уже не говорю про кукурузу и другие кормовые культуры, не будет, и оснований никаких нет», — сказал он.

В настоящее время на всех элеваторах в Украине находится в запасе более 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, чего достаточно для максимальной загрузки всех мукомольных предприятий в течение 3 месяцев.

Напомним, в начале февраля глава Союза селянства Украины Иван Томич заявил, что из-за аномально теплой и малоснежной зимы урожай озимой пшеницы в нынешнем году будет на 15—20 процентов ниже, чем в прошлом.

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