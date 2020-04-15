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Украина

В Запорожской области ограничат въезд в четыре города, включая областной центр

18:11 15 апреля 2020 134
КПП
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В связи с пандемией коронавируса в Запорожской области на праздничные дни усиливаются карантинные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации, дополнительные ограничения вводятся в Мелитополе, Запорожье, Энергодаре и Бердянске. Въезды в эти города будут максимально ограничены.

«На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будут ограничены. Это не касается „скорых“ и тех, кто работает на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города. Но все, кто не имеет прописки и захочет въехать в город, не смогут этого сделать. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома», — заявил на брифинге председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок.

Ранее сообщалось, что Мелитополь был вынужден уйти на самоизоляцию.

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В Запорожской области ограничат въезд в четыре города, включая областной центр

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