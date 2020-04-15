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Боевики «ДНР» назвали дату обмена пленными
Обмен пленными на Донбассе между Украиной и квазиреспубликой «ДНР» должен пройти в четверг, 16 апреля. Об этом заявила так называемый «омбудсмен» «ДНР» Дарья Морозова, сообщают росСМИ.
По словам Морозовой, новый этап обмена планируется на ближайший четверг.
«Обмен пленными должен состояться 16 апреля», — сказала Морозова.
При этом представитель Украины в ТКГ Богдан Бондарь сообщил изданию OBOZREVATEL, что обмен запланирован на 16 апреля. Но пока отсутствует информация о точном месте и времени, количестве пленных.
«Если российская сторона до конца подтвердит и не возникнут новые вопросы, то планируем. Скорее всего, обмен состоится. Просто уже и дата и количество менялись. Всё пока „на колесах“. Утром будем видеть и количество, и время, и все остальное», — сказал Бондарь.
Как сообщалось ранее, в ОБСЕ подтвердили, что обмен пленными на Донбассе произойдет до Пасхи.
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