В Одессе на Пасху отменят движение общественного транспорта

Украина

На пасхальные праздники в Одессе решили резко ограничить движение общественного транспорта, вплоть до полной его остановки. Такую необходимость, в связи с карантином, определила на своем внеочередном заседании 15 апреля городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС (в тот же день, напомним, завершился срок прохождения обсервации у первой группы в Одесском регионе, вернувшейся в Украину из-за границы).

В документе указано, что департаменты транспорта и городского хозяйства должны «значительно ограничить количество подвижного состава общественного транспорта на территории города Одесса, который работает в режиме специального транспорта».

В ночь с субботы на воскресенье, 19 апреля, общественный транспорт работать не будет. Как указано в протоколе комиссии, «с 22:00 18 апреля и до 05:00 19 апреля движение спецтранспорта полностью отменяется».

Что касается ограничения движения, они вступают в силу с 13:00 субботы, 18 апреля, и действуют до 06:00 первого рабочего дня после праздников — до вторника, 21 апреля. Какое количество транспорта и на каких маршрутах останется, в документе не уточняется.

Напомним, в связи с введенным карантином с 24 марта городской пассажирский транспорт и маршрутки, работают в «специальном режиме». Пользоваться ими теперь можно только при наличии специального пропуска, плата за проезд осталась прежней. При этом количество маршрутов сокращено: преимущественно ходит только транспорт, проезжающий в районах дислокации предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города и области.

Тем временем карантин «очистил» Черное море: дельфины устроили охоту прямо у причала в порту Одессы (видео)

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter