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Зеленский прибыл на Закарпатье: к его визиту готовились в «лучших» советских традициях (фото, видео)
В четверг, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский совершает рабочую поездку в Закарпатскую область. Ранее он посетил с проверкой Донбасс.
Как сообщает Офис президента, Владимир Зеленский ознакомится с ходом строительства военного городка, где будут размещаться подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Президент также проведет наблюдения за учениями ротно-тактических групп 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
При этом сайт «Mukachevo.net» сообщает, что в Ужгороде к приезду президента Украины готовились в «лучших» советских традициях, принятых при встрече высокопоставленных гостей: утром провели массовые уборки и косметические ремонты на улицах города.
Ранее сообщалось, что на Донбассе проходит обмен пленными: у президента Зеленского сообщили, сколько украинцев вернутся домой из ОРДЛО.
Фото: Mukachevo.net
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Зеленский прибыл на Закарпатье: к его визиту готовились в «лучших» советских традициях (фото, видео)
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