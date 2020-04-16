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Украина

Зеленский прибыл на Закарпатье: к его визиту готовились в «лучших» советских традициях (фото, видео)

12:35 16 апреля 2020 551
Ужгород
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский совершает рабочую поездку в Закарпатскую область. Ранее он посетил с проверкой Донбасс.

Как сообщает Офис президента, Владимир Зеленский ознакомится с ходом строительства военного городка, где будут размещаться подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Президент также проведет наблюдения за учениями ротно-тактических групп 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

При этом сайт «Mukachevo.net» сообщает, что в Ужгороде к приезду президента Украины готовились в «лучших» советских традициях, принятых при встрече высокопоставленных гостей: утром провели массовые уборки и косметические ремонты на улицах города.

Ранее сообщалось, что на Донбассе проходит обмен пленными: у президента Зеленского сообщили, сколько украинцев вернутся домой из ОРДЛО.

Фото: Mukachevo.net

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