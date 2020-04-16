Выставку тюльпанов на Певческом поле в Киеве можно посетить онлайн (фото)

Общество и люди

Из-за коронавируса в этом году все иначе. Так, 17 апреля в столице ожидалось открытие традиционной городской выставки тюльпанов. Увы, карантин сорвал эти планы. И хотя мероприятие отменили, украинцам все же решили подарить праздник весны онлайн (напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве запустили виртуальную платформу эмоциональной поддержки горожан во время карантина).

Как рассказал Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event — оператора Печерского ландшафтного парка, цветущие тюльпаны и другие цветы можно увидеть на официальной страничке Певческого поля в Facebook или Instagram. Такой формат, как признаются организаторы, для них необычен, но интересен. В условиях, когда людям нужно сидеть по домам, хочется немного разбавить поступающую отовсюду информацию яркими красками весны и дать возможность прогуляться по парку дистанционно. Поклонники цветов смогут не только увидеть фото- или видеообзоры, но и принять участие в интерактивах и конкурсах, а также выиграть абонемент на новые выставки, которые планируются после карантина.

На территории Певческого поля разлилось цветочное море, где смешались краски всевозможных оттенков. Среди тюльпанов такие сорта, как Кейп Таун (желтый с красной каймой), Мондиал (белый махровый), Викинг (махровый красный), Эприкот Фокс (абрикосового цвета), Джекпот (фиолетовый с белой каймой), Стронг Голд (желтый), Блу Даймонд (пурпурно-фиолетовый, похожий на пион), Алиби, Оранж Кассини, Ван Эйк и другие.

У флористов и дизайнеров это первая в истории выставка, когда цветы нельзя увидеть на природе, ощутить их аромат, насладиться красочной гаммой цветущих растений.

— Нынешняя выставка тюльпанов юбилейная, 10-я по счету, поэтому еще осенью решили высадить побольше луковичных — полмиллиона, — рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела ландшафтного дизайна «Киевзеленстроя» Мария Вольская. - Начиная от входа в парк, вдоль главной аллеи и до нижнего яруса (где обычно выставляются районные композиции) — все это пространство «затопит» тюльпанное море. Крокусы и нарциссы, гиацинты и мускари — они по очереди зацветают и вот на подходе время тюльпанов: сначала выбросили цвет ранние сорта, затем продемонстрируют свою красоту средние и наступит черед позднецветущих. Там, где больше солнца, головки распустятся раньше. Если Киев выйдет из карантина в апреле, то посетители смогут еще застать в цвету некоторые участки до 15 мая.

В этом году обошлись без особой тематики цветочного фестиваля — просто организовали масштабную выставку тюльпанов, используя плавные геометрические переходы одного цвета к другому. У нас еще была запланирована зона «маленькой Голландии», но не успели выставить пятиметровые мельницы — карантин всему помешал. При высадке луковиц разбили территорию на участки, которые заполнялись луковицами тюльпанов на контрасте: с фиолетовыми цветами должны были соседствовать белые, оранжевые — с сиреневыми и т. д. Но в нижних ярусах парка преобладают пастельные тона. Всего в этот раз использовали до 30 сортов тюльпанов: исторические красные зацветают одними из первых, есть махровые, лилиевидные и другие. Ультраранние цветы уже выбросили бутоны. Чем холоднее будет погода, тем дольше продлится жизнь тюльпанов.

Как сообщили организаторы выставки, тюльпаны цветут не больше трех недель, поэтому надо спешить их увидеть в соцсетях.

Напомним, что в связи с карантином ввели запрет на прогулки в парках-скверах, лесопарковых зонах. Но киевлянам сейчас предложили совершать видеопрогулки по паркам.

Ранее сообщалось, что в Киеве в парке «Наталка» установили светящийся пасхальный символ.



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