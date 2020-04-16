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Происшествия

В ВСУ потери из-за коронавируса: скончался второй заболевший военный

16:15 16 апреля 2020 236
Больной
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 16 апреля, во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины. Это уже вторая смерть от коронавируса в ВСУ.

Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, больного госпитализировали 08 апреля во Львовскую областную инфекционную больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Заболевание COVID-19 было подтверждено 12 апреля с помощью ПЦР-тестирования.

У мужчины были также сопутствующие заболевания.

По состоянию на 16 апреля в ВСУ зарегистрировано 28 случаев заболевания COVID-19, из них один человек выздоровел и двое умерли. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 274 человека.

Ранее сообщалось, что в ВСУ пять новых случаев заболевания коронавирусом.

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