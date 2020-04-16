В Киеве спасают пожарного, тяжело пострадавшего в Чернобыльской зоне

Происшествия

В Киеве спасают сотрудника ГСЧС, который пострадал во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Как известно, пожар в чернобыльской зоне бушевал с 4 апреля. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территорию почти в тысячу гектаров. Сгорели 30 процентов туристических объектов. Среди них — поселок Лелев, детский лагерь «Изумрудный» (одна из любимых локаций туристов), некоторые металлические конструкции. Были уничтожены несколько полесских сел. Вечером, 13 апреля, огонь уже подбирался к хранилищу радиоактивных отходов «Подлесный». К счастью, в ночь на 14 апреля пошел дождь — и пожар удалось потушить.

К тушению пожара были привлечены 530 спасателей, в том числе сотрудники ГСЧС из разных регионов Украины. На днях стало известно, что один из спасателей сильно пострадал — на ногу упало дерево. Сейчас он находится в Киеве в Институте травматологии. Перенес уже две операции, впереди третья. «ФАКТЫ» выяснили, что пострадавший Александр Малога служит в аварийно-спасательном отряде спецназначения главного управления ГСЧС в Одесской области, ему 45 лет. Александр рассказал, что его и двух его коллег привлекли к спасательным работам в Чернобыле 10 апреля.

— Мы работали на инженерной машине разграждения (это бульдозер для тяжелых работ на пересеченной местности и в лесах), — рассказал «ФАКТАМ» Александр Малога. — Наша задача — прокладывать путь для пожарных машин, чтобы они могли беспрепятственно проехать к месту возгорания. Когда мы приехали, ситуация была очень тяжелой. Все осложнял сильный ветер. Пожарные гасили огонь, но стоило ветру изменить направление, как пламя вспыхивало с новой силой… Мы находились на участке, где был верховой пожар — то есть горели уже верхушки деревьев. Помню, прибыв на место 10 апреля, тут же приступили к работе. Гасили огонь до 4 часов утра следующего дня. Затем пару часов отдохнули в машине — и поехали дальше.

Александр получил травму в воскресенье, 12 апреля.

— Это произошло ближе к вечеру, — рассказал Александр Малога. — Мы прокладывали путь для пожарных. Находясь в инженерной машине разграждения, наш оператор-манипулятор плохо видел дорогу — на позиции, где он находился, видимость ограничена. Я шел впереди и показывал ему дорогу. Но он все же зацепил ствол одного дерева, которое зацепило другое — этот ствол и упал мне на ногу. Увидев, во что превратилась моя нога, я сразу понял, что это тяжелый открытый перелом. Несмотря на жуткую боль, к счастью, не потерял сознания. Даже руководил ребятами, как именно меня поднять, в каком положении я должен находиться… Мои ребята тут же позвали ехавших за нами пожарных. Те помогли наложить шину. Меня отвезли в больницу — сначала в Чернобыльскую, а затем в Иванковскую районную. Там мне сделали первую операцию, поставили спицу. А потом отвезли в Институт травматологии, где провели еще одну операцию.

У Александра открытый перелом бедра и колена. В скором времени его ждет третье хирургическое вмешательство. Жена и 17-летний сын спасателя находятся в Одесской области, и сейчас из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса к Саше не может приехать никто из родных.

— Спасибо иванковским спасателям, что не оставили меня одного, — говорит Александр. - Они привезли мне еду и одежду. Сейчас помогают киевские спасатели. Пока даже предположить не могу, сколько еще здесь пробуду. Я всем очень благодарен за поддержку.

Так как Александра еще ждет лечение и как минимум одна операция, ему необходимы медикаменты. Для тех, кто хочет помочь спасателю, сообщаем номер его карточки: 5168 7573 9131 7684 (Александр Малога).

Тем временем в ГСЧС заявили о полной ликвидации пожаров возле Чернобыля и Припяти. К сожалению, бушевавший в течение десяти дней огонь оставил после себя страшные раны в местах, где некогда зеленели леса и бурлила жизнь (фото).

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