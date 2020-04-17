- 05:23 Ужасные последствия карантина: опустевший безлюдный пляж наводнили крокодилы
- 04:50 Коронавирус усиливается: в Ровенской области подтвердили 23 случая инфицирования COVID-19
- 04:10 Пока люди заняты карантином: в Сингапуре два клана выдр подрались стенка на стенку
- 03:15 Индийские медики назвали пять продуктов, которые нужно употреблять диабетикам для защиты от коронавируса
- 02:52 Пожар в Днепре: горел торговый центр
- 02:29 Симптомы пока не проявились: коронавирус диагностирован у топ-чиновницы Запорожской ОГА
- 01:59 Врач-диетолог рассказала, как долго можно хранить в холодильнике крашенные яйца
- 01:32 Не опускайте руки: модели посоветовали девушкам, как оставаться сексуальными даже в самоизоляции
- 01:09 Страстная пятница 2020: что нельзя делать в этот день
- 00:46 Принцесса стала медсестрой: в Швеции супруга наследника престола помогает бороться с COVID-19
- 00:17 Умирать будут по 20 человек в день: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик смертности от COVID-19
- 16.04 23:50 Уговоры не помогли: власти Грузии полностью запрещают передвижение легковых авто
Коронавирус усиливается: в Ровенской области подтвердили 23 случая инфицирования COVID-19
В Ровенской области, где накануне от коронавируса пострадали главврач больницы и чиновники, лабораторно подтвердили 23 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.
При этом один из новых случаев стал смертельным.
«Сегодня, к сожалению, умерла женщина 84 года из села Зозив Ровенского района», — написал чиновник.
По словам главы ОГА, возраст больных варьируется от 12 до 80 лет.
Так, заражение коронавирусом подтвердили в: городе Ривне; городе Дубно; селе Рачин Дубенского района; селах Забороль, Городище, Белая Криница Ривненского района; городе Здолбунов; селе Богуши Березновского района.
Всего в Ровенской области зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19, из которых восемь — летальные.
При этом на проверке в Ровенском областном лабораторном центре находится 218 образцов. С начала пандемии уже обследовано 783 человека методом ПЦР-тестированием.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро четверга, 16 апреля, в Украине подтвержден 4161 случай COVID-19. Зафиксированы 116 случаев с летальным исходом и 186 случаев выздоровления пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...