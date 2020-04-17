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Украина

Коронавирус усиливается: в Ровенской области подтвердили 23 случая инфицирования COVID-19

4:50 17 апреля 2020 66
Коронавирус Ровенская область
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Ровенской области, где накануне от коронавируса пострадали главврач больницы и чиновники, лабораторно подтвердили 23 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

При этом один из новых случаев стал смертельным.

«Сегодня, к сожалению, умерла женщина 84 года из села Зозив Ровенского района», — написал чиновник.

По словам главы ОГА, возраст больных варьируется от 12 до 80 лет.

Так, заражение коронавирусом подтвердили в: городе Ривне; городе Дубно; селе Рачин Дубенского района; селах Забороль, Городище, Белая Криница Ривненского района; городе Здолбунов; селе Богуши Березновского района.

Всего в Ровенской области зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19, из которых восемь — летальные.

При этом на проверке в Ровенском областном лабораторном центре находится 218 образцов. С начала пандемии уже обследовано 783 человека методом ПЦР-тестированием.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро четверга, 16 апреля, в Украине подтвержден 4161 случай COVID-19. Зафиксированы 116 случаев с летальным исходом и 186 случаев выздоровления пациентов.

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