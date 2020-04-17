Здоровье и медицина

«Отдала почку сыну, чтобы избавиться от самого большого страха: однажды утром узнать, что его больше нет…»

Мама отдала почку своему 36-летнему сыну, страдающему почечной недостаточностью. От такого же заболевания погиб младший брат пациента. Трансплантацию выполнили во Львовской больнице скорой медицинской помощи. Читайте также: «После пересадки почки даже дышать стало легче»: трансплантацию провели в райбольнице Ковеля

С Дмитрием, жителем Кривого Рога, мы встретились во Львовской больнице скорой медицинской помощи через неделю после того, как ему сделали трансплантацию. Донором почки для него стала 59-летняя мама.

Дмитрий считает, что проблемы с его почками — результат перенесенной в детстве ангины.

— Мы с братом переболели ангиной, и хотя никто из близких — ни родители, ни бабушки и дедушки — почечными заболеваниями не страдали, — нас обоих болезнь «догнала» уже во взрослой жизни, — говорит Дмитрий. — Только у меня первые признаки болезни появились после двадцати лет, а у Стаса гораздо позже. Когда брату поставили диагноз почечная недостаточность, я уже был на гемодиализе — регулярно проходил процедуру очистки крови, и переносил ее очень тяжело. Стас категорически отказался от диализа. Я пытался убедить его, говорил, что иначе невозможно выжить. А он ответил: «Не хочу жить так, как приходится жить тебе!» Это было за несколько дней до его смерти.

— Я потеряла младшего сына и готова была на все, чтобы спасти старшего, — говорит мама Дмитрия Любовь Ивановна. — Еще пять лет назад сдала необходимые анализы, которые показали, что моя почка Диме подходит. Мы с ним даже прошли полное обследование в одной из клиник, но когда врач сказал, что шансы на успешную трансплантацию 50 на 50, мы отказались. Я не могла рисковать сыном, а он говорил, что не простит себе, если что-то случится со мной.

Женщина вспоминает, что в последние годы ее утренний ритуал был неизменным:

— Каждое утро, набирая номер телефона Димы, боялась одного: однажды сын не поднимет трубку, потому что его больше нет… Он ведь не раз говорил мне: «Мама, ты должна понимать, что мое время истекает…» Это было очень страшно. У сына ведь семья — дочка и сын, жена Оля, с которой они неразлучны. Ему есть ради кого жить. Однажды сын с невесткой увидели передачу о том, что в Ковеле, в районной больнице выполнили пересадку почки. Им понравился доктор, сделавший трансплантацию, — Олег Самчук, и они отправились к нему на консультацию. Поговорив с врачом, сын позвонил мне и спросил: «Мам, а ты не передумала?» А я ему: «Не передумала, Дима. Если надо было бы, я бы и сердце отдала».

«Я счастлива, что у сына прижилась моя почка, — говорит Любовь Ивановна. — Если бы понадобилось, отдала бы и сердце…» Жена Дмитрия Ольга постоянно находилась в больнице вместе с мужем и свекровью, поддерживая их

Операция по трансплантации от родственного донора, выполненная во Львовской больнице скорой медицинской помощи впервые, прошла успешно. Пациенты уже выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо. Правда, Дмитрий и Ольга пока находятся во Львове, так как врачи должны убедиться, что подобранная пациенту дозировка препаратов не даст органу отторгнуться.

«Заставила бороться с болезнью фраза трехлетней дочки: «Я хочу, чтобы у меня был папа!»

До болезни Дима работал на стройке, занимался декоративной отделкой, был активным и не верил, что с ним что-то будет не так. Первые признаки заболевания появились неожиданно.

— Я стал быстро уставать, возникла одышка, давление повышалось, сердце болело, иногда не было сил подняться на второй этаж, — говорит Дмитрий. — А ведь у меня была семья, которую надо обеспечивать.

Когда врачи сообщили, что почки у Дмитрия полностью отказали и без гемодиализа ему не обойтись, мужчина впал в отчаяние. Бороться с болезнью его заставила фраза, сказанная трехлетней дочуркой.

— Дочка подошла к Диме и заявила: «Папа! Я хочу, чтобы у меня был папа!» — вспоминает жена Дмитрия Ольга. — Мужу очень трудно было принять свою болезнь, но он это сделал. В течение трех лет, даже находясь на диализе, продолжал работать. А затем, когда организм уже не мог справляться с нагрузками, работу пришлось оставить. К трансплантации шли долго. Были сомнения. Но замечательный доктор, Олег Самчук, их развеял.

— Мы уже готовились к операции, которая должна была проходить в районной больнице в Ковеле, когда из телевизионных новостей узнали, что Олег Самчук и некоторые члены его команды перешли работать во Львовскую больницу скоро медицинской помощи, — говорит Любовь Ивановна, мама Дмитрия. — Вскоре доктор, который возглавил львовскую больницу, сам позвонил нам и спросил, настроены ли мы на операцию, сказал, что он готов выполнить ее во Львове. Мы, конечно, согласились.

Входивший в выполнявшую трансплантацию бригаду хирургов и сейчас наблюдающий пациента Максим Овечко рассказал, что семью готовили к операции несколько месяцев:

— Нужно было очень тщательно обследовать пациентов по поводу совместимости, выяснить, какие у них сопутствующие заболевания. Ведь если не выявить их до операции, они проявятся после нее. А это грозит катастрофой — отторжением органа. Когда стало ясно, что трансплантацию проводить можно, было решено, что у мамы Дмитрия мы берем правую почку. Она работает хорошо, но немного медленнее, чем левая. Правило таково: донору оставляют почку, функционирующую лучше.

Мама Дмитрия 26 лет проработала учительницей младших классов, а когда вышла на пенсию, решила, что надо заниматься своим здоровьем: начала регулярно бегать на стадионе, качать пресс. Ее почка подошла сыну идеально, а после операции Любовь Ивановна быстро восстановилась и стала спрашивать у врачей, когда ей можно вернуться к спортивным занятиям.

— Мы объяснили, что донору около месяца надо избегать физических нагрузок, — рассказал Максим Овечко. — А к обычному образу жизни можно вернуться приблизительно через полгода.

После операции Дмитрий почувствовал себя гораздо лучше и начал строить планы на будущее

Доктор сообщил, что к операции были привлечены шесть хирургов и продолжалась она около четырех часов.

— Результатом мы очень довольны, потому что у Димы пересаженная почка заработала, еще когда он был на операционном столе, — продолжает Максим Овечко. — А ведь бывают случаи, когда ждать приходится несколько недель, а то и месяц. Теперь, наблюдая пациента, мы видим, что у него все хорошо.

«Разговаривая с сыном по скайпу после операции, сразу заметила: кожа у него порозовела, глаза горят, он начал строить планы на будущее»

Пока шла операция, жена Дмитрия стояла под операционной.

— Я ни на минуту не переставала молиться, как будто молитва у меня была поставлена на непрерывный повтор, — говорит Ольга. — А когда вышли врачи и сообщили, что почка заработала сразу, я не могла сдержать слез.

— Что сказал вам Дмитрий, когда отошел от наркоза?

— Спасибо, что была рядом…

«Первые слова, которые Дима сказал мне, когда пришел в себя после операции, — «Спасибо, что была рядом!» — вспоминает жена пациента Ольга

У мамы первый разговор с сыном после операции прошел по скайпу.

— Мы с сыном лежали в разных палатах, — говорит Любовь Ивановна. — И когда на экране появился Дима, я сразу заметила, что кожа у него порозовела, он стал таким красивым! Глаза горят, сын строит планы, собирается куда-то ехать. В этот момент я была так счастлива! Только попросила: «Дима, дай мне насмотреться на тебя и прийти в себя. А дальше все будет, как ты запланировал».

…Олег Самчук стал известен всей Украине после того, как в ковельской районной больнице начал выполнять операции по трансплантации. Сначала это были родственные пересадки почки, затем пересадка от человека, у которого врачи констатировали смерть мозга. Вместе с известным кардиохирургом Борисом Тодуровым Олег Самчук выполнил и трансплантацию сердца. Теперь, во многом благодаря ему, Минздрав Украины выдал лицензию на трансплантацию Львовской больнице скорой медицинской помощи, и операции уже начались.

— В нашей Ковельской районной больнице собралась команда энтузиастов, которые хотели заниматься современной медициной, — говорит Олег Самчук. — Идея заключалась в том, чтобы сделать трансплантацию в Украине доступной для пациентов. Так совпало, что как раз в это время были приняты очень важные поправки к закону о трансплантации. Кроме этого, организационная помощь со стороны Минздрава помогла воплотить в жизнь нашу мечту. Теперь начали проводить операции по трансплантации во Львове, но пока по-прежнему будем выполнять операции и в Ковеле. А всего в Украине, насколько мне известно, трансплантацию уже проводят в двенадцати больницах.

«ФАКТЫ» сообщали о том, что в райбольнице Ковеля провели вторую пересадку сердца. А недавно там под руководством Олега Самчука впервые в Украине была выполнена полулапароскопическая трансплантация почки: у донора изъяли почку через небольшое отверстие, а затем обычным способом пересадили орган пациенту. После этого щадящего метода у донора почки легче проходит послеоперационный период. Человек быстрее восстанавливается.

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