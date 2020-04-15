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- 14:08 Украина закроет еще 10 пунктов пропуска на границе
Украина закроет еще 10 пунктов пропуска на границе
В связи с пандемией коронавируса, правительство приняло решение временно закрыть еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на пунктах пропуска, которые планируется на время карантина закрыть, максимально снизился поток граждан.
Напомним, с 7 апреля правительство ограничило количество КПП на государственной границе для въезда автотранспорта.
Карантин в Украине действует до 24 апреля. Власти не исключают его продление.
Как сообщали «ФАКТЫ», на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 подтвержденных случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 392 человека, что является пока наибольшим показателем.
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