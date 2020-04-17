Зеленский выступил в прямом эфире "Свободы слова": о чем говорил (полное видео)

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, которому, по мнению известного социолога, «крупно повезло с коронавирусом», пришел вечером в пятницу, 17 апреля, на программу «Свобода слова Савика Шустера». В своем выступлении глава государства подробно остановился на нескольких важных и актуальных для жизни украинцев моментах.

Прежде всего, Владимир Зеленский говорил о коронавирусе. По его мнению, первой волны COVID-19 в Украине пока еще нет. Президент подчеркнул важность самоизоляции и соблюдения карантина во время пасхальных праздников, чтобы не допустить появления волны заболеваемости.

«Все, что касается Пасхи. Я уверен, что у нас другого шага как встречать эти праздники дома, их нет. Потому что может быть волна. У нас пока что у нас нет волны. Уже говорят, у нас даже нет первой большой волны. А вы видите, что в мире уже говорят вторая волна и может быть третья волна. У нас нет. Мы это сдерживаем. Но статистика правдива, она такая есть», — заявил он.

При этом президент высказал страшное предположение, что если на Пасху в Украине будут происходить большие скопления людей, то после праздников в стране может начаться волна инфицирования.

«Мы можем иметь страшную статистику. От 2 до 10% заболевших от всего украинского населения», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что при статистике заболеваемости в 10% врачам придется выбирать, кому жить.

Еще одна важная тема, которую затронул в выступлении президент — смягчение или даже полная отмена карантина, о чем ранее говорили в Кабмине. По словам главы государства, 24 апреля правительство сделает заявление о карантине в Украине дальнейших шагах в борьбе с коронавирусом.

«Люди поймут, какие мероприятия по карантину будут смягчены. Те отрасли, которые для нас очень важны будут открываться. Частично может быть смягчение в мае со стороны транспорта. Такие вещи будут», — заявил он.

С темой карантина тесно связано создание действенного бизнес-климата в стране. В своем выступлении Зеленский заявил, что Кабинет министров разрабатывает программу для поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал от коронавируса и в дальнейшем будет страдать от экономического кризиса. Такая программа, по словам президента, будет включать в себя упрощение налогового давления, кредитные каникулы, и возможность получать кредиты под 5−7-9%.

На кредит рассчитывает и Украина как государство: от МВФ власти ждут как минимум 8 млрд долларов. Кроме того, по словам президента, финансовую помощь выделят Всемирный банк и Евросоюз. Общая сумма получится в размере около 10 млрд долларов.

«Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ такая же ситуация. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта … Если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить. Сейчас — это как кровь для организма. Сейчас мы договорились о минимум 8 млрд долларов. Плюс Всемирный банк. Ведь в целом, Всемирный банк, МВФ и деньги Европейского союза отдельно — это где-то на 10 млрд. Но рассчитываем хотя бы на 8», — заявил Зеленский.

А так как получение кредита от Фонда невозможно без принятия двух важных законов, то глава государства не мог затронуть и тему раскладов в политике: по его словам, монобольшинство в парламенте находится под ударом и «все хотят, чтобы этот корабль утонул». Тем не менее, партия «Слуга народа» не собирается сдавать своих позиций и способна быстро менять Украину.

«Если они хотят идти вперед, даже в шторм, они пойдут. Но многие в этом шторме, в этом океане, в этой Верховной раде — очень много акул. Там много людей плавает, и хотят договориться с этой командой. А люди они разные. Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Большинство», — отметил он.

Не мог не прокомментировать Владимир Зеленский в своей речи и важный вопрос обмена пленными. По его словам, Украина будет рада обмену пленными даже по формуле «1+1».

«Если завтра нам предложат обмен одного на одного, мы тоже будем радоваться. И будем обменивать. Следующий шаг — мы хотим обменять тех людей, о которых мы говорили, находящихся или в Крыму, или в России. Это немного сложнее, потому что параллельно — коронавирус … Во всем мире. Но мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не останавливается», — заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский принимал участие в программе Савика Шустера перед поездкой в Париж на встречу «нормандской четверки». Тогда он говорил о мире и надеялся на положительный результат переговоров.

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