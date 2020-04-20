Никто не предполагал пандемию: раскрыты данные осмотров первых заразившихся COVID-19 в Ухани

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В ответ на обвинения американских СМИ в том, что власти Китая якобы знали об искусственном происхождении коронавируса врач Чжан Цзисянь, которая первая сообщила органам здравоохранения о появлении нового коронавируса, опубликовала протоколы врачебного осмотра первых заражённых коронавирусной инфекцией пациентов в эпицентре вспышки коронавирусной инфекции — китайском городе Ухань.

Об этом передает 360. tvсо ссылкой на информационную службу проекта «Россия-Китай: главное».

Сообщается, что первые семь больных поступили в госпиталь 27 декабря 2019 года, а консилиум, который проводили Цзисянь и директор больницы китайской и европейской медицины провинции Хубэй Ся Вэньгуан, прошёл 29-го числа. В нём также принимали участие эксперты и врачи из десяти отделений клиники.

Отмечается, что у четвёртого пациента, оказавшегося продавцом на городском рынке животных и морепродуктов, появились все симптомы заболевания, вызываемого SARS-CoV-2: высокая температура, державшаяся десять дней, затруднённое дыхание и хрипы. Компьютерная томография показала патологические изменения обоих лёгких, в них развивались серьёзные поражения ткани. Aнтитела к вирусам гриппа А и В были отрицательными.

У остальных шести были схожие симптомы. Врачи определили, что пневмонию вызывает инфекция, однако на тот момент никто не предполагал, что она окажется настолько заразной. При этом, по словам Цзисянь, районный центр по контролю за инфекционными заболеваниями отреагировал быстро, эксперты прибыли для сбора анализов в клинику в тот же день, как к ним поступила информация.

При этом на вопрос о том, почему протоколы были обнародованы спустя три месяца, доктор ответила, что новую болезнь необходимо сначала изучить и говорить о ней с небольшим объёмом знаний бессмысленно.

Напомним, что американские СМИ сообщили, что первого пациента, заразившегося коронавирусом, выявили в китайской лаборатории, которая должна была продемонстрировать успехи в изучении вирусов учёными КНР. В то же время директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на десять вечера воскресенья, 19 апреля, во всем мире выявлено 2 миллиона 392 тысячи 166 случаев заражения коронавирусом. Скончались 164 тысячи 392 инфицированных. Выздоровели 614 тысяч 756 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

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