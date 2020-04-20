Украина

Путин уже не тот: Портников указал на резкое изменение поведения президента РФ

Российский президент Владимир Путин, который в связи с пандемией коронавируса переходил на дистанционный режим работы, решил возложить всю ответственность за борьбу с пандемией на местные власти, а сам проявлять лидерские качества не спешит.

Об этом для «Радио Свобода» пишет известный журналист Виталий Портников и добавляет, что региональные российские руководители теперь нередко вступают в конфронтацию с российским правительством, а Кремль наблюдает за этим как бы в стороне.

«Даже решение об отмене парада 9 мая был оформлено, как ответ президента на просьбу ветеранских организаций. Российский президент постоянно демонстрирует: он не принимает решения, он — реагирует. А это — вовсе не путинский стиль», — пишет Виталий Портников.

По его мнению, такая неуверенность Путина с тем, что хозяин Кремля понимает: эпидемия может «обнулить» все, чего он достиг за годы президентства.

«Россияне снова беднеют не по дням, а по часам. Нефть снова стоит копейки. Референдума пока не будет. Парада — тоже. В Чечню, возвращение которой в состав России было первым кровопролитным результатом „воцарения“ Путина, теперь пускают только ее жителей. На Крымском мосту — там, где проходит настоящая государственная граница Российской Федерации и Украины — теперь блокпост», — пишет Виталий Портников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Путин отменил подготовку к военному параду, который в России собрались провести 9 мая. Причина — риски, связанные с пандемией коронавируса.

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