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Происшествия

В Виннице вынесли приговор похитителю мощей святого Николая

17:56 20 апреля 2020 50
Мощевик
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Злоумышленника, который совершил кражу ковчега с мощевиком из Винницкого Крестовоздвиженского храма УПЦ МП, приговорил к 2 годам лишения свободы.

Как сообщает Бюро судебной информации, мужчина имеет судимость за грабеж, а в 2006 году за был осужден на 14 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Из Крестовоздвиженского храма преступник похитил из деревянного шкафа ковчег с мощевиком, в котором находились мощи Николая Чудотворца. Судебно-товароведческая экспертизы определила, что рыночная стоимость похищенного ковчега с мощевиком составляет 12 696 гривен.

Обвиняемый сказал, что увидел в храме деревянный ящик и похитил его. О содержимом он не знал и позднее подарил мощи знакомому.

Мощи вернули храму. Преступника приговорили к двум годам тюрьмы.

Ранее сообщалось о воре, обокравшем шесть храмов в Житомирской и Киевской областях.

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