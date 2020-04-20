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Малюська предложил новый вид уголовного наказания: что такое пробационный надзор (видео)
В Министерстве юстиции, где подготовили специальный сценарий на случай распространения коронавирусной инфекции в местах заключения, предлагают ввести новый вид уголовного наказания — пробационный надзор. Об инициативе рассказал министр юстиции Денис Малюська.
Пробационный надзор, по словам министра, это когда человек вместо тюремной камеры попадает под контроль органа пробации. Он должен выполнить некоторые обязательства (устроиться на работу, пройти лечение или обучение
По словам Малюськи, люди, которые проходят пробацию, практически не совершают новых преступлений и 98% из них «абсолютно нормально ресоциализируются».
Министр также сказал, что планируется отменить ограничение свободы. Он указал, что ночь в исправительном центре и свободное перемещение в течение дня, не являются наказанием.
Для мелких преступлений министр предлагает в качестве наказания применять общественные работы.
Напомним, в украинских СИЗО, по инициативе министра Малюськи, в скором времени появятся платные камеры, стоимость пребывания в которых будет примерно соответствовать цене номера в трехзвездочном отеле.
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