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Ученые назвали дни, когда инфицированные COVID-19 наиболее опасны для окружающих
Во время проведения исследований коронавирусной инфекции и ее связи с внешними факторами, ученые выяснили, что почти в половине случаев заражение COVID-19 от одного человека к другому произошло незадолго до появления у инфицированных симптомов болезни.
К такому выводу пришли китайские ученые, сообщает «Лига.НЕТ», ссылаясь на научный журнал Nature Medicine.
Исследования проводились на 94 пациентах (поровну мужчин и женщин) со средним возрастом 47 лет, поступивших в больницу Гуанчжоу с 21 января по 14 февраля. В течение 32 дней с момента появления симптомов у них брали пробы — всего 414 мазков из носа и горла.
Выяснилось, что пик заразности инфицированных — от одного до двух дней до появления симптомов.
По данным исследователей, высокие вирусные нагрузки (число вирусных частиц в объеме биологической жидкости зараженного) у заболевших появлялись вскоре после появления симптомов. Затем они постепенно снижались до предела обнаружения примерно на 21-й день.
Выделение вируса начинается за два-три дня до симптомов. После их появления вирусная нагрузка монотонно снижается.
Очевидной разницы в вирусных нагрузках не наблюдалось ни по полу, ни по возрастным группам и тяжести заболевания.
Исследование показало, что инфекционность может значительно снижаться уже через восемь дней после появления симптомов. То есть, антитела, которые вырабатывает организм, спустя 10 дней после пика вирусной нагрузки нейтрализуют значительный процент частиц COVID-19.
По мнению ученых, бессимптомные заболевшие не настолько заразны, как те, у кого налицо признаки COVID-19.
Напомним, китайские ученые зафиксировали разрушение гемоглобина (белка, необходимого для газообмена в легких) в крови человека, заболевшего COVID-19. На утро 21 апреля в мире коронавирусом заразилось почти 2,5 миллиона человек, умерли 171 334 человека, вылечились почти 660 тысяч больных.
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