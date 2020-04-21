Мир

Ученые сделали тревожное заявление о связи между загрязнением воздуха и смертностью от COVID-19

Ученые выяснили, что показатели смертности от коронавируса значительно выше в тех районах, где уровень загрязнения воздуха высокий, а воздухообмен слабый. Отметим, в ВОЗ предупредили, что борьба с COVID-19 еще впереди.

Результаты исследования ученого университета имени Мартина Лютера в Германии, опубликованные в понедельник, 20 апреля, показывают, что в тех регионах, где уровень диоксида азота в воздухе высокий, смертность от COVID-19 оказалась выше.

Для анализа сравнивались спутниковые данные о загрязнении и потоках воздуха с информацией о смертности от COVID-19 в Италии, Франции, Испании и Германии, пишет DW.



Опыты показали, что воздух в Северной Италии, Мадриде, Ухане в Китае, которые окружены горами, остается более стабильным, а уровень загрязняющих веществ в атмосфере выше.

По мнению израильского ученого Ярона Огена, работающего в Германии, длительное загрязнение воздуха в указанных регионах, могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей, сделав их особенно восприимчивыми к коронавирусу.



Попадая в воздух, диоксид азота повреждает дыхательные пути человека. Давно известно, что это соединение способствует многочисленным респираторным заболеваниям, а также болезням сердечно-сосудистой системы, вызывая изменения состава крови, в частности уменьшая содержание в ней гемоглобина.

Напомним, китайские ученые также зафиксировали разрушение гемоглобина в крови человека, заболевшего COVID-19. По из наблюдениям, у подавляющего числа инфицированных SARS-CoV-2 отмечается резкое падение гемоглобина — белка, необходимого для газообмена в легких.

«ФАКТЫ» писали о том, что длительное время Киев возглавлял рейтинг самых загрязненных городов мира. По состоянию на утро 21 апреля уровень загрязнения воздуха в украинской столице превышает допустимую норму в два раза. Количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине — 6125, в том числе 161 случай с летальным исходом и 367 случаев выздоровления пациентов.

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