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Украина

Киев вернулся в пятерку городов с самым загрязненным воздухом в мире

10:38 21 апреля 2020 142
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Продолжающиеся пожары в лесах Чернобыльской зоны отчуждения и Житомирской области снова обеспечили Киеву место в первой пятерке городов с самым грязным воздухом.

Согласно рейтингу компании IQ Air, в столице Украины индекс загрязнения воздуха на утро 21 апреля составляет 122 пункта при норме 50.

Возглавил рейтинг таиландский Чиангмай, далее идут столицы Кювейта (Эль-Кювейт), Вьетнама (Ханой) и китайский Шеньян.

Напомним, в антирейтинге самых загрязненных стран мира Украина по состоянию на понедельник, 20 апреля, находилась на 25 месте. Перед этим несколько дней подряд Киев возглавлял рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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