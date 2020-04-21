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Украина

Переполох в суде на Черниговщине: у подозреваемого обнаружили COVID-19

15:19 21 апреля 2020 129
Помещение суда
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 19 апреля, районный суд Черниговской области рассматривал дело об избрании меры пресечения одному из граждан. На следующий день оказалось, что подозреваемый инфицирован коронавирусом. Ранее COVID-19 обнаружили в СИЗО в Черновцах.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста гражданину, который длительное время находился в розыске — полиция задержала его после возвращении в Украину из Польши.

Как сообщает пресс-служба суда, в понедельник, 20 апреля, представители Национальной полиции Украины проинформировали, что у подозреваемого обнаружен коронавирус COVID-19.

Сейчас все сотрудники Нацполиции, которые контактировали с подозреваемым, а также судья и секретарь судебного заседания находятся на самоизоляции. В помещении суда проводится дезинфекция.

С 22 апреля суд будет работать в обычном режиме.

Как сообщалось ранее, пандемия может привести к тому, что заключенных выпустят на свободу.

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