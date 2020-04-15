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В СИЗО в Черновцах зафиксировали коронавирус
Первый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали у одной из осужденных в Черновицком СИЗО. Всего на Буковине уже полтысячи зараженных.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности.
«Задержанная женщина не была допущена к камерным помещениям Черновицкого следственного изолятора, ведь наличие заболевания у нее обнаружили во время прохождения медицинского обследования», — заявила Денисова.
По ее словам, 27 марта 2020 года задержанную доставили в изолятор временного содержания в Черновцах, где она пробыла до утра 28 марта. При этом тогда симптомов респираторного заболевания у женщины не было, она не жаловалась на здоровье.
После проведения флюрографии врач-рентгенолог направил женщину к пульмонологу — он диагностировал повышенное давление и температуру тела, затем инфекционист поставил диагноз «ОРВИ».
Во время приема в СИЗО медик настоял на прохождении арестованной экспресс-теста на COVID-19. Его результат оказался «слабо положительным».
Женщину госпитализировали в Черновицкую областную клиническую больницу и поместили в отдельный бокс.
«Подчеркиваю, что в ИВС женщина находилась одна, в камерные помещения СИЗО арестованную не допустили. Все медицинские работники мест заключения, врачи, проводившие обследование женщины, и сотрудники полиции, которые имели контакт с арестованной, были 14 дней на самоизоляции. После чего прошли проверку на наличие заболевания — ни у одного из них COVID-19 не обнаружено. Председатель Шевченковского районного суда Черновцов и его помощник, участвовавшие в судебном заседании, также находились на самоизоляции 14 дней», — утверждает Денисова.
Ранее сообщалось, что в Минюсте рассматривают идею амнистии в условиях пандемии коронавируса.
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