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Коронавирус поразил еще один монастырь УПЦ, число заболевших растет
В Хмельницкой области в Головчинецком монастыре уже пять человек инфицированы коронавирусом. Ранее на карантин закрыли Киево-Печерскую лавру. О новых случаях заражения среди священнослужителей сообщает УНН.
«На данный момент по этому монастырю есть пятеро больных лиц, из них три монахини, один священник и послушник — именно из Головчинецкого монастыря. На стационарном лечении находятся две монахини в Хмельницкой городской инфекционной больнице, три человека находятся на амбулаторном лечении по месту своего постоянного проживания», — заявил на брифинге председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет.
Он сказал, что уже определили контактных лиц: 33 из числа духовных лиц и 10 — среди лиц, являющихся монахинями, монахами или священнослужителями. Всех тестируют на коронавирус. Головчинецкий монастырь закрыт для посещения.
Ранее сообщалось, что в Киевской духовной академии коронавирусом заболели уже 19 человек.
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