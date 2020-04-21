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Здоровье и медицина

Коронавирус поразил еще один монастырь УПЦ, число заболевших растет

18:37 21 апреля 2020 67
Монастырь
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Хмельницкой области в Головчинецком монастыре уже пять человек инфицированы коронавирусом. Ранее на карантин закрыли Киево-Печерскую лавру. О новых случаях заражения среди священнослужителей сообщает УНН.

«На данный момент по этому монастырю есть пятеро больных лиц, из них три монахини, один священник и послушник — именно из Головчинецкого монастыря. На стационарном лечении находятся две монахини в Хмельницкой городской инфекционной больнице, три человека находятся на амбулаторном лечении по месту своего постоянного проживания», — заявил на брифинге председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет.

Он сказал, что уже определили контактных лиц: 33 из числа духовных лиц и 10 — среди лиц, являющихся монахинями, монахами или священнослужителями. Всех тестируют на коронавирус. Головчинецкий монастырь закрыт для посещения.

Ранее сообщалось, что в Киевской духовной академии коронавирусом заболели уже 19 человек.

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