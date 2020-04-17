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В Киевской духовной академии зафиксировали вспышку коронавируса
В Киевской духовной академии, которая находится на территории Киево-Печерской лавры, где коронавирус уже подтвердили у более 100 священников и монахов, COVID-19 заболели 19 человек — 3 преподавателя и 16 студентов.
Сначала о позитивном результате ПЦР-теста сообщил ректор академии и семинарии в Киево-Печерской лавре епископ УПЦ МП Сильвестр (Стойчев). Он отметил, что у него нет и не было никаких симптомов заболевания.
Позже на странице Киевской духовной академии в Facebook появилось сообщение о том, что по результатам ПЦР-тестов у 19 человек (3 преподавателей и 16 студентов) обнаружено заболевание.
«Все эти люди сейчас находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков», — говорится в сообщении.
Напомним, на брифинге 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще семь больных коронавирусом.
«ФАКТЫ» сообщали, что кроме Киево-Печерской лавры, на карантин закрыли Ионинский монастырь, где накануне зарегистрировали три случая инфицирования COVID-19.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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