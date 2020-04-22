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Упрочивший свою позицию как главный кандидат от демократов на выборах президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что с удовольствием взял бы партнером для своей дальнейшей кампании в качестве кандидата в вице-президенты бывшую первую леди США Мишель Обаму.

Такими откровениями он поделился в интервью телеканалу KDKA в Питтсбурге, пишет Укринформ.

«Я бы взял ее, не моргнув и глазом», — ответил Байден на вопрос, рассматривает ли он Мишель Обаму в качестве вице-президента в своей команде, если бы она выразила такое желание.

Байден назвал бывшую первую леди гениальной женщиной, которая на самом деле знает, что к чему. В то же время, кандидат от демократов выразил сомнение, что Мишель Обама заинтересована в позиции вице-президента.

Он добавил, что до сих пор находится в процессе решения, кого взять партнером в последующих президентских выборах. И еще раз подтвердил, что рассматривает женщину на эту должность.

«Я считаю своим долгом, чтобы это была женщина, поскольку очень важно, чтобы моя администрация выглядела как общество, чтобы она была похожа на нацию», — отметил кандидат от Демократической партии.

В то же время издание Politico отмечает, что многие представители Демократической партии США мечтали бы увидеть бывшую первую леди страны Мишель Обаму в качестве нового вице-президента в случае победы главного потенциального кандидата от партии Джо Байдена на грядущих президентских выборах.

По мнению Politico, Обама пользуется огромной популярностью как среди других политиков, так и среди американских граждан. По сути, она является главной звездой Демпартии — так, согласно результатам соцопроса, проведенного YouGov, в 2019 году она была признана самой уважаемой женщиной, обойдя актрису и филантропа Анджелину Джоли. Также бывшая первая леди США оказалась в списке самых высокооплачиваемых писателей по итогам прошлого года благодаря своим мемуарам, проданных тиражом более чем 10 миллионов копий.

В то же время, пишет CNN, имя бывшей первой леди не входит в список из более чем десяти кандидатур, которые всерьез обсуждаются штабом Байдена, поскольку она сама не высказывала заинтересованности в политической деятельности.

Так, даже в своих мемуарах Обама подчеркивала, что не намерена когда-либо становиться вице-президентом США, и в дальнейшем подтверждала свою приверженность этой позиции.

Напомним, 17 апреля стало известно, что Байден начал собирать свою команду в Белый дом. Кто именно попал в команду или кого конкретно он рассматривает на высшие роли в своей потенциальной администрации, политик не уточнил.

Тем временем ситуация в США, как писали «ФАКТЫ», в год выборов остается непростой: в стране инфицировано 804 тысячи 759 человек (плюс 12 тысяч за сутки). Скончались 43 тысячи 995 пациентов (плюс 1 481 за сутки). Выздоровели 81 тысяча 810 больных. Активными остаются 678 тысяч 954 случая.

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