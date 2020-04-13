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Экс-нардеп Артеменко сменил имя и стал лоббистом в США: полный текст резонансной статьи Politico

Бывший народный депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, который предлагал сдать Крым в аренду России и тем самым решить проблему полуострова, оказывается, обосновался теперь в США. И, судя по всему, неплохо там устроился. Это следует из статьи, опубликованной американским изданием Politico, перевод которой сделали «ФАКТЫ».

«Украинский партнер Руди Джулиани нанял бизнес-партнера Эрика Принса с целью лоббировать свои интересы в Вашингтоне. Речь идет о «коррупции», как следует из различных публичных документов и интервью. Об этом стало известно благодаря записи, которая появилась реестре лоббистов Министерства юстиции в тот же день, когда Джо Байден стал предполагаемым номинантом от Демократической партии.

Деловой партнер, бывший украинский парламентарий Андрей Артеменко, зарегистрировался в этом реестре под другим именем. Он также является партнером Принса по бизнесу в сфере транспортных услуг и логистики. И у них обоих сейчас забот хватает, поскольку пандемия коронавируса ударила по воздушным перевозкам по всему миру. Об этом Артеменко сам заявил Politico.

Партнером Джулиани, который нанял Артеменко, является Андрей Деркач, депутат Верховной Рады (исполняет обязанности главы депутатской группы «Воля народа» — Ред.), который привлек к себе внимание во время саги с импичментом президенту Дональду Трампу и который когда-то был членом украинской политической партии (Партия регионов — Ред.), на которую работал Пол Манафорт.

Деркач встречался с Джулиани, когда бывший мэр Нью-Йорка и детектив-любитель ездил в Украину, чтобы раздобыть документы на Байденов для телесети One America News, всячески поддерживающей Трампа. Украинский парламентарий отверг обвинения в коррупции, связанные с бывшим вице-президентом Джо Байденом и его сыном Хантером, а также утверждения, что прежняя украинская администрация вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

Руди Джулиани и Андрей Деркач

Барабанный бой, который устроил Джулиани, привлекая внимание к необоснованным обвинениям против Байденов, в последние месяцы поутих из-за коронавируса, накрывшего Соединенные Штаты. Байден упрочил свою позицию как кандидат от демократов. Но республиканцы, сидящие на Капитолийском холме, продолжают свое расследование в отношении семьи Байден, угрожая вновь поднять вопрос в разгар общей избирательной кампании.

Деркач тоже был членом пророссийской Партии регионов до того, как восстание не скинуло тогдашнего президента Виктора Януковича. Находящийся в тюрьме бывший шеф избирательного штаба Трампа Пол Манафорт работал на эту партию и на Януковича.

Пол Манафорт в наручниках

Документы показывают, что Деркач нанял человека по имени Энди Виктор Кучма лоббировать свои интересы, а также второго человека по имени Набил Ахмад Бадер.

Но «Энди Виктор Кучма» это, на самом деле, официальное имя Артеменко, заявил он Politico. Он утверждает, что официально сменил имя на Энди Виктора Кучму в 2017 году. Фамилия его жены — Кучма, сказал он, и это новое имя легче воспринимается американцами. (Несмотря на это, несколько месяцев назад он появился в программе One America News как Андрей Артеменко, передача была посвящена семье Байден).

Артеменко привлек внимание администрации Трампа ранее, когда газета New York Times сообщила, что он поделился своим планом установления мира между Украиной и Россией с Майклом Коэном, который тогда был еще персональным адвокатом Трампа. План предусматривал передачу Крыма в аренду России на десятилетия и подвергся критике как пророссийский.

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн

Артеменко в программе One America News отметился тем, что обвинил посольство США в Киеве в коррупции. Он утверждал, что украинские официальные лица, подозреваемые в связях с семьей Байден, не могут получить американские визы.

«Они служат демократам. Они служат Соросу», — заявил он, говоря о сотрудниках американского посольства.

Между тем Деркач недавно заявил, что США аннулировали его визу без объяснения причин. (Государственный департамент не комментирует визовые вопросы). Несмотря на это, как следует из лоббистского контракта, Артеменко и Бадер планируют организовывать встречи для Деркача с официальными представителями Белого дома и «членами комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей». Пока не понятно, где эти встречи могут состояться, учитывая то, как повлиял коронавирус на работу на Капитолийском холме и нынешнюю невозможность Деркача легально приехать в США.

Когда Politico спросило Деркача, будет ли работа его лоббистов включать вопросы о семье Байден, он ответил: «Согласно контракту, никакие расследования и прочая подобная деятельность не предусматривается. Все материалы по контракту уже находятся в работе».

Но контракт упоминает темы, которые Джулиани и другие уже затрагивали, когда пытались скомпрометировать бывшего вице-президента и его семью:

«Исполнители обязуются оказывать содействие и советы в рамках действующих законодательств Соединенных Штатов Америки и Украины в расследовании фактов международной коррупции в области предоставления Украине международной технической помощи и кредитов, вмешательства в деятельность центральных силовых и юридических органов, незаконного влияния на внутреннюю экономику страны и политические процессы, а также привлечение инвестиций в области машиностроения, топливной и энергетической промышленности».

Деркач обратил на себя внимание, приняв участие в подкасте Джулиани, вышедшем 21 февраля 2020 года под названием «Блокбастер об изнасиловании Украины», в котором он обсуждал возможные махинации с американской помощью Украине во время президентства Обамы.

Ссылка в контракте на возможное вмешательство США в работу украинских юридических органов — это явный намек на обвинения со стороны Джулиани и других сторонников Трампа в адрес Байдена, который, будучи вице-президентом, добился отставки генерального прокурора Украины.

Руди Джулиани

Джулиани и другие утверждают, что Байден уволил прокурора, потому что тот расследовал коррупцию в украинской энергетической компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Действия Джо Байдена в отношении этого прокурора — Виктора Шокина — поддерживали европейские союзники Америки. И Курт Волкер, который был специальным посланником Трампа в Украине в то время, заявил членам комиссии по импичменту, что действия Байдена «были признаны на международном уровне правильной политикой».

Поиск имени Энди Кучмы в бизнес-реестрах показал, что он является бизнес-партнером Эрика Принса, который основал Blackwater. Во Флоирде зарегистрирована компания Airtrans LLC, в которой Кучма записан как исполняющий обязанности председателя, а жена Артеменко Оксана — как президент. На официальном сайте компании говорится, что она является частью Frontier Resource Group, которую возглавляет Принс.

Эрик Принс

Артеменко подтвердил, что у него с Принсом общий бизнес.

«Мы работаем вместе», — казал он.

Ранее на этой неделе Принс указал на своей страничке в LinkedIn, что его компания имеет в своем распоряжении несколько украинских грузовых самолетов, и поставил хэштег #coronavirus. Он также приложил фотографию огромного самолета Ан-225 «Мрія». На сайте Airtrans размещено фото такого же самолета, который Interesting Engineering называет «настоящим монстром в небе».

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Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ»

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