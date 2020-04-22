Мир

"Надеюсь, у него все хорошо": Трамп допустил, что попытается связаться с "заболевшим" Ким Чен Ыном

Приостановивший иммиграцию в США президент этой страны Дональд Трамп не исключает, что попробует пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном в свете появления данных об ухудшении состояния его здоровья. Американский лидер подтвердил это, выступая во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме, пишет New York Post.

Такое высказывание прозвучало в ответ на напоминание Трампу о том, что он «регулярно связывался» в недавнем прошлом с Ким Чен Ыном. Представители СМИ поинтересовались у президента США, намерен ли он «пойти на контакт» с северокорейским руководителем ввиду новостей о якобы имевшем место резком ухудшении его самочувствия.

«Ну, возможно… Послушайте, я просто надеюсь, что с ним все хорошо. У меня с Ким Чен Ыном очень хорошие отношения. И это идет на благо [всей] стране (то есть США). Это хорошо, а не плохо. И я хотел бы, чтобы с ним все было нормально», — ответил Трамп.

При этом он повторил, что не знает, являются ли точными сведения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. «Опять-таки, я не знаю, соответствуют ли действительности нынешние сообщения», — подчеркнул глава Белого дома.

Он также ушел от ответа на вопрос о передачи власти в КНДР. «Не хочу у него такое спрашивать. Не спрашивал у него такое. Надеюсь, с ним все хорошо», — добавил Трамп.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американская телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. В свою очередь, южнокорейские власти заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. В МИД КНР также усомнились в источнике информации CNN. Западные и южнокорейские СМИ ранее неоднократно со ссылкой на информированные источники распространяли непроверенные сведения о руководстве КНДР, которые впоследствии не подтверждались.

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