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В Мелитополе нарушили карантин и устроили массовый протест из-за закрытых рынков (фото, видео)
В Мелитополе (Запорожская область), где на пасхальные праздники усиливали карантинные меры, у мэрии митинговали фермеры и рыночные торговцы, протестующие против закрытия рынков.
Как сообщает «РИА Мелитополь», в отличие от всех городов Запорожской области, продуктовые рынки в городе работали, пока пять дней назад главный санитарный врач Виктор Ляшко не отменил постановление, разрешавшее торговать.
Полиция предлагала людям разойтись, мотивируя это тем, что собравшиеся нарушают запрет на массовые мероприятия во время карантина, однако у собравшихся была иная точка зрения. Люди кричали, что после закрытия рынков товар пропадает, и что им нечем кормить семьи.
После продолжительных дискуссий полицейским таки удалось убедить граждан разойтись. Несколько человек отвезли в горотдел полиции. Городским властям передали петицию с требованием о возобновлении работы рынка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фермеры из-за карантина вынуждены выбрасывать выращенные овощи.
Тем временем в Кабмине рассматривают возможность возобновления работы продовольственных рынков, однако на заседании 22 апреля такое решение принято не будет.
Фото с сайта https://ria-m.tv.
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