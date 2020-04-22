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Происшествия

Под Одессой сожгли иномарку руководителя горсовета

12:08 22 апреля 2020 227
в Белгороде-Днестровском сожгли машину мэра
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером 21 апреля в центре Белгорода-Днестровского (крупный город областного подчинения, административный центр района на юге Одесской области), на площадке у административного здания городского совета произошел пожар. Горел припаркованный автомобиль Nissan. Пока тушили огонь, иномарка была практически уничтожена. Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве сожгли машину главы Госэкоинспекции Фирсова.

«В результате пожара, предварительная причина которого — поджог, никто не пострадал», — прокомментировали в главке Нацполиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, к нему причастных. Событие квалифицировано по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

Как стало известно «ФАКТАМ», автомашиной пользовался исполняющий обязанности мэра города Виктор Грозов. Электромобиль Nissan 2012 года выпуска принадлежал супруге Грозова Ольге. Более того, это авто выставлено на продажу за 8, 6 тысячи долларов, о чем свидетельствуют объявления на сайтах продаж, под которыми значится мобильный телефон супруги Грозова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в элитном поселке Козин под Киевом сожгли автомобиль Ford S-Max президента Федерации подводного спорта и подводной деятельности Украины Станислава Предко. А в пригороде столицы Коцюбинском сгорели два автомобиля, один из которых принадлежал депутату Ирпенского горсовета Богдану Слюсаренко.

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