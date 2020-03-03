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Шоу-бизнес

Беременная дочь Ольги Сумской оголила живот (фото)

14:52 3 марта 2020 153
Антонина Паперная
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Старшая дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина Паперная, ожидающая второго ребенка, поделилась своими эмоциями в ожидании малыша. Она рассказала, что чувствует сейчас и как ощущает себя. По словам Тони, из-за «гормональной перестройки» ее организм ведет себя порой неожиданно.

«Эмоциональное состояние на мега уровне. Я могу заплакать от того, что в доме не оказалось яблока и засмеяться просто смотря вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немножечко странно», — написала Тоня на своей странице в Instagram под фото, на котором позирует беременной с оголенным животом.

Она говорит, что сейчас настраивает себя на позитив, просматривая фильмы и мультики.

«Кино…кино я смотрю исключительно веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой, а лучше просто мультики», — написала актриса.

Напомним, 29-летняя Антонина замужем за 37-летним российским актером Владимиром Яглычем. Пара воспитывает двухлетнюю дочь Еву. Звездное семейство впервые вместе снялось для обложки глянцевого журнала.

О второй беременности Тоня сообщила в сети, опубликовав фото с округлившимся животиком. Кого ждут и когда малыш появится на свет, она не сообщает.

В шоу-бизнесе ожидается в этом году бэби-бум: впервые станет мамой звезда «Женского квартала» Вера Кекелия, второго ребенка ждет певица Джамала, а в семье Тараса Тополи и певицы Alyosha появится третий малыш.

Фото https://www.instagram.com/tonya_papernaya

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