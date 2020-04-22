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В ОРДО официально объявили о первом случае смерти от коронавируса
«Власти» самопровозглашенной «ДНР» объявили о первой смерти от COVID-19 в «республике». Также подтверждено инфицирование 67 человек. Напомним, первый случай инфицирования в ОРДО был зафиксирован в марте.
Умерший 60-летний пациент поступил в больницу с начальным диагнозом «пневмония», сообщили интернет-ресурсы сепаратистов.
Ранее в ОРДО возбудили первое уголовное дело против врача по подозрению в заражении людей коронавирусом COVID-19. Дело расследуется «по факту нарушения врачом по неосторожности санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло массовое заболевание людей». Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей (более 360 тысяч грн) либо лишение свободы на срок до трех лет.
По информации «ФАКТОВ», коронавирусом заразилась 62-летняя врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии в Рудничной больнице в оккупированной Макеевке на Донетчине. Доктор попала в реанимацию, сейчас она в удовлетворительном состоянии, но все еще находится в стационаре.
Также в комментарии «ФАКТАМ» российский эксперт предупредила, что и одного зараженного коронавирусом будет достаточно для непоправимого удара по самопровозглашенным «республикам» Донбасса.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!