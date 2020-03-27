Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое видео с тремя своими детьми

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Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые ранее посетили посетили службу скорой помощи в Лондоне, порадовали фанатов королевской семьи, опубликовав в соцсетях новое видео с тремя своими детьми. Это было сделано в рамках кампании по поддержке работников сферы здравоохранения.

Шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому в апреле исполнится два года, с энтузиазмом аплодировали, выражая таким образом благодарность медицинским работникам и волонтерам, которые помогают бороться с коронавирусом. Младший принц стоит посередине и поочередно поглядывает на брата и сестру, хлопая с ними в унисон. Шарлотта в конце короткого ролика хихикает.

Дети одеты в сочетающиеся между собой наряды разных оттенков синего цвета.

Семейство Кембриджей в данное время самоизолировалось в своем поместье Анмер-Холл в Норфолке.

Дедушка Джорджа, Шарлотты и Луи принц Чарльз сейчас находится в своей усадьбе Биркхол в Шотландии. Как сообщалось ранее, у него выявили коронавирус, но 71-летний наследник престола чувствует себя удовлетворительно. Принц Уэльский и его жена Камилла (которая также находится в Биркхоле, но живет сейчас в отдельно от мужа, занимая другие помещения) также присоединились к кампании и поаплодировали на камеру врачам и медсестрам.

Чарльз и Камилла

Подобное видео записал также младший сын королевы Елизаветы принц Эдвард со своей семьей - женой Софи, дочерью Луизой и сыном Джеймсом.

От имени самой королевы был опубликован видеоролик с аплодисментами на фоне Виндзорского замка, где сейчас самоизолировалась Елизавета II и ее муж принц Филипп.

А Меган Маркл и принц Гарри ограничились текстовым постом в своем аккаунте в Instagram со смайликами в виде аплодисментов. «Аплодируем вам из-за океана», — написали они.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон показала новое фото с детьми в честь Дня матери.

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