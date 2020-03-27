- 07:48 Как коронавирус уничтожает легкие: врачи показали ужасающее видео
- 07:30 Российский эксперт о ситуации в ОРДЛО: «Одного зараженного коронавирусом будет достаточно для непоправимого удара»
- 07:28 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.27 марта 2020
- 07:27 Пока что тепло: синоптики озвучили оптимистичный прогноз на выходные
- 06:57 Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое видео с тремя своими детьми
- 06:35 Чихнула на 35 тысяч долларов: женщина намеренно испортила продукты в магазине
- 05:57 Больше пяти миллиардов: в МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины
- 05:30 51-летняя модель показала идеальную фигуру в купальнике во время карантина в горах
- 04:57 Курортный сезон отменяется: в Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек
- 04:25 ДТП на проспекте Курбаса в Киеве: лихач надолго "закупорил" движение в сторону центра города
- 03:29 Галкин, Антонов, Укупник и другие: стало известно, кто из российских звезд мог потенциально заразиться COVID-19
- 02:57 Нарушил карантин и поплатился: в Африке мужчина сбежал на рыбалку и был съеден кровожадным крокодилом
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое видео с тремя своими детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые ранее посетили посетили службу скорой помощи в Лондоне, порадовали фанатов королевской семьи, опубликовав в соцсетях новое видео с тремя своими детьми. Это было сделано в рамках кампании по поддержке работников сферы здравоохранения.
Шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому в апреле исполнится два года, с энтузиазмом аплодировали, выражая таким образом благодарность медицинским работникам и волонтерам, которые помогают бороться с коронавирусом. Младший принц стоит посередине и поочередно поглядывает на брата и сестру, хлопая с ними в унисон. Шарлотта в конце короткого ролика хихикает.
Дети одеты в сочетающиеся между собой наряды разных оттенков синего цвета.
Семейство Кембриджей в данное время самоизолировалось в своем поместье Анмер-Холл в Норфолке.
Дедушка Джорджа, Шарлотты и Луи принц Чарльз сейчас находится в своей усадьбе Биркхол в Шотландии. Как сообщалось ранее, у него выявили коронавирус, но 71-летний наследник престола чувствует себя удовлетворительно. Принц Уэльский и его жена Камилла (которая также находится в Биркхоле, но живет сейчас в отдельно от мужа, занимая другие помещения) также присоединились к кампании и поаплодировали на камеру врачам и медсестрам.
Подобное видео записал также младший сын королевы Елизаветы принц Эдвард со своей семьей - женой Софи, дочерью Луизой и сыном Джеймсом.
The Earl and Countess of Wessex, and their children, show their support for all those working on the frontline. #clapforourcarers #ThankYouNHS . We are enormously thankful for the expertise and commitment of our scientists, medical practitioners and emergency and public services - Her Majesty The Queen. Swipe ⬅️ to see photos of The Queen meeting NHS workers on previous visits.
От имени самой королевы был опубликован видеоролик с аплодисментами на фоне Виндзорского замка, где сейчас самоизолировалась Елизавета II и ее муж принц Филипп.
#ClapForOurCarers #ClapforNHS from Windsor Castle!— The Royal Family (@RoyalFamily) March 26, 2020
pic.twitter.com/gbk4c3FgjH
А Меган Маркл и принц Гарри ограничились текстовым постом в своем аккаунте в Instagram со смайликами в виде аплодисментов. «Аплодируем вам из-за океана», — написали они.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон показала новое фото с детьми в честь Дня матери.
Читайте также — Подтверждено официально: Меган Маркл выступит в роли рассказчицы в диснеевском фильме о слонах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!